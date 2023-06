Rifiuti Valeriani | “Dopo 100 giorni centrodestra nel caos | rischio nuove emergenze”

(Di lunedì 26 giugno 2023) POLITICA ROMA – “Questa mattina si sono riunite in seduta congiunta le Commissioni regionali Bilancio eper discutere la proposta di delibera di Giunta sull’annullamento dell’atto relativo ai criteri di determinazione della rappresentatività dei Comuni all’interno dell’Assemblea degli Egato, vale a dire gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali previsti dal Pianodel Lazio” dichiara Massimiliano, consigliere regionale del PD. “La Giunta avrebbe potuto far correggere direttamente alla Direzione Ciclo deigli errori tecnici contenuti nel provvedimento amministrativo riguardanti le quote di partecipazione dei singoli Comuni, senza dover coinvolgere le commissioni regionali. Ma nel momento che questo passaggio è stato richiesto – prosegue– la ...

Critico sul provvedimento l'ex assessore ai, Massimiliano(Pd), padre del provvedimento, secondo il quale "gli uffici amministrativi e la parte politica sono due terreni che non si ...'Al contrario - attacca, che sotto Zingaretti ha ricoperto il ruolo di assessore a urbanistica,e casa - l'attuale amministrazione prosegue nel suo immobilismo e non vuole ...La regione Lazio dovrebbe iniziare a controllare meglio gli uffici avuti in eredità da personaggi come Zingaretti eche hanno chiamato per questo settore un dirigente, Vito Consoli che, ...

Rifiuti. Valeriani: "Dopo 100 giorni centrodestra nel caos, rischio ... RomaDailyNews

Ad un anno di distanza circa dalla loro istituzione, indietro tutta sugli Egato della Regione Lazio. Le commissione Rifiuti e Bilancio del Consiglio regionale hanno dato parere favorevole allo schema ...