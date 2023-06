Rifiuti | emergenza senza fine a Roma Cosa sta succedendo

(Di lunedì 26 giugno 2023) I quartieri della Capitale che soffrono maggiormente la situazione di estremo disagio sono sempre gli stessi. Per strada, in più punti della città, si notano cumuli di sacchetti di immondizia che, spesso, coprono i cassonetti fino all’orlo

Per Roma l'ennesimo lunedì sommersa dai rifiuti. Intanto Ama cerca apprendisti spazzini RomaToday

Chiamo quasi tutti i giorni l'Ama, sono stata a via Capo d'Africa, in tutti i punti di raccolta dei rifiuti, alla Asl, alla Municipale... Abito in via della Poiana 34 che fa angolo con via del ...Roma, 26 giu. (askanews) - "Un altro lunedì nero per la Capitale sommersa dai rifiuti dopo il week end. Lo vediamo dai giornali che lo documentano ma basta ...