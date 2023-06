Richard Gere | “Diversa attenzione tra dispersi sottomarino e migranti”

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – “Il valore della vita umana dipende oggi più che mai da dove vieni e da quanti soldi hai”.non la manda a dire e, rispondendo in collegamento alle domande degli studenti nel corso della masterclass al Filming Italy Sardegna Festival, svoltosi a Santa Margherita di Pula (Ca), entra a gamba tesa sulle polemiche roventi relative alla morte deinel Mediterraneo e alla tragedia del sommergibile Titan. “Penso che siamo tutti assolutamente uguali, ma quando ho sentito dai media dell’orribile evento che ha visto quattrocento persone perdere la vita in Grecia su una barca in Mediterraneo, e lacon cui tutti si concentravano sulle cinque persone disperse in unnei mari del Titanic, ho capito ancora una volta quanto sia cinico ...

non la manda a dire e, rispondendo in collegamento alle domande degli studenti nel corso della masterclass al Filming Italy Sardegna Festival , svoltosi a Santa Margherita di Pula (Ca), ...non la manda a dire e, rispondendo in collegamento alle domande degli studenti nel corso della masterclass al Filming Italy Sardegna Festival , svoltosi a Santa Margherita di Pula (Ca), ...L attore si raccontato in una master class, via zoom, al Filming Sardegna Festival.ha svelato al pubblico il suo spirito buddista durante una master class, via zoom, al Filming Sardegna ...

Richard Gere, da Ufficiale Gentiluomo a uomo ricco di pace Agenzia ANSA

L’attore in collegamento al Filming Italy Sardegna Festival: “Il valore della vita umana dipende dai soldi, il mondo è cinico” ...Richard Gere ha svelato al pubblico il suo spirito buddista durante una master class, via zoom, al Filming Sardegna Festival.Padre di quattro figli, l’attore di «Pretty Woman», ha deciso di condurre u ...