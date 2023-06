Retromarcia del Cai sulle croci in vetta | ci scusiamo | parole a titolo personale

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sommerso dalle critiche e dalle polemiche furiose, il Cai, il Club Alpino Italiano, fa una saggiasull’improvvida proposta, vagheggiata durante un Convegno, organizzato giovedì all’università Cattolica di Milano per riflettere sui simboli religiosi in quota, di rimuovere leche spiccanovette degli Appennini e delle Alpi, per “rispetto” verso le altre culture religiose, viene sostenuto, nel nome della solita, stupida, cancel culture di derivazione anglosassone. “Non abbiamo mai trattato l’argomento dellediin alcuna sede, tantomeno prendendone una posizione ufficiale – spiega Antonio Montani, presidente generale del Cai smentendo chi aveva parlato a nome del Club Alpino italiano. – Quanto pubblicato – spiega – è frutto di dichiarazioni personali espresse dal ...