Resort Temptation Island 2023 | ecco dove si trova “Is Morus Relais” | location e come arrivarci

(Di lunedì 26 giugno 2023)riparte il 26 giugno nella prima serata di Canale 5.siil celebreche ospita il programma condotto da Filippo Bisciglia?si“Is” Il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie protagoniste prende il via ancora una volta nel bellissimo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel bellissimo"Is Morous ... Narratore delle vicende di "Island" è Filippo Bisciglia , pronto ad affiancare e sostenere ...island 2023: tra i tentatori c'è un canturino Il suo nome è Luca, ha 24 anni e sarà tra ... Is Morous Relais,splendidi popolati da 28 single, tra cui appunto ci sarà anche il ...Leggi Anche 'Island', Gabriela e Giuseppe sono la prima coppia: 'Lui si è iscritto a un sito di ...di 28 single Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel'Is ...

Dove si trova il villaggio di Temptation Island: il resort dove le coppie ... Stile e Trend Fanpage

Lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5 parte la nuova edizione del docu-reality Temptation Island. Protagoniste del programma sette giovani coppie (non sposate e senza figli in comune) che parte ...Lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5 la nuova attesissima edizione del docu-reality "Temptation Island". Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che ...