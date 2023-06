Repubblica – La solitudine dei De Laurentiis | tanti dubbi e poca quiete

(Di lunedì 26 giugno 2023) Aurelio Dedeve fare i conti con la gestione della SSCN e la SSCB con a capo il figlio Luigi De. Tutte le notizie. Suin edicola oggi viene scritto: “Nell’estate delle grandi fughe la famiglia Desi sente sempre più sola in un labirinto di punti interrogativi. Osimhen, ci sarà la proroga del contratto per mettere in sicurezza una vendita da 150 milioni? Giuntoli, conviene consegnarlo alla Juve o tenerlo per un anno fermo e ben pagato? Il Bari, fallita la promozione bisogna investire e quanto per venderlo? Le vacanze di Aurelio Desono cominciate e finite il 4 maggio, l’ultima notte diè stata quella dello scudetto“. Poi aggiunge: “Se si fissa una base d’asta a 150 milioni, oltre a svegliare il mercato si autorizza un ...

I cittadini comunitari che nel 2022 hanno dichiarato di soffrire spesso o sempre disono ... Livelli più bassi (al di sotto del 10%) si osservano nei Paesi Bassi, nellaCeca, in ...Dai temi sociali, come la creazione di un centro d'accoglienza in un quartiere romano e le difficoltà della vita come la, alla politica, con i manifesti d'estrema destra contro l'arrivo dei rifugiati siriani. Rispetto alla prima serie Strappare lungo i bordi , più ironica e leggera, il secondo capitolo ...... autrice di Il contrario della: Manifesto per un femminismo in comune (Saggi Pop). La ... Tangentopoli e fine della prima. Corrado De Rosa racconta un'epoca e dimostra che il ...

Drammi della solitudine, due anziani trovati morti in casa La Repubblica

Dagli Usa al Regno Unito, dal Giappone all’Unione Europea: tutte le ricerche documentano un fenomeno dilagante: il crescente isolamento crea problemi seri di salute ...Era la mattina del 23 giugno 1980 quando Mario Amato, sostituto Procuratore della Repubblica, venne freddato con un colpo alla nuca mentre si trovava in viale Jonio, 272, in attesa del bus che ...