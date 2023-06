Report | Santanchè | In Parlamento risponderò a tutto | ci metto faccia

Leggi anche: "Non ho ricevuto alcun avviso garanzia", Meloni: "Contenta sua disponibilità a riferire in Aula", Schlein: "Chiediamo dimissioni". Anche ...Ma il rischio è quello di ricompattare la maggioranza Sullo stesso argomento: Le accuse di "" contro la ministrasono gravi. Meloni ci pensirilancia e prepara la replica a ...... Daniela, dopo l'inchiesta disulla gestione delle sue società. Obiettivo: far slittare il MES Per la coalizione di maggioranza, l'obiettivo per ora è far slittare il voto sul MES a ...

Daniela Santanché è "pronta a riferire in Aula" sulle accuse di Report AGI - Agenzia Italia