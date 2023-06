Report al posto di Fazio | accordo con Ranucci E Maggioni cambia il programma di Lucia Annunziata

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 giugno 2023) Toccherà a Sigfridoprendere ildi Fabiola domenica sera su Raitre. Secondo l’agenzia Ansa, dopo l’addio del conduttore di Che tempo che fa in viale Mazzini è stato trovato l’conper trasferiredal lunedì alla domenica alle 20.55. Novità anche per ildi, dopo le dimissioni della conduttrice in polemica con il governo. In mezz’ora continuerà ad andare in onda la domenica pomeriggio, ma con la conduzione dell’ex direttrice del Tg1 Monica. La trasmissione tornerà al format degli inizi, con una sola intervista di 30 minuti. A seguire ci sarà In mezz’ora Storie, che offrirà spazio aage e approfondimenti. Cambio anche ...