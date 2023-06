Renzi | “Grave comportamento di Biden Tajani pensasse di più alla Farnesina”

All'osservazione che il segretario di Stato Blinken ha chiamato Tajani,risponde così: "Non scherziamo. Serve un contatto a livello di capi di stato e governo. Al ministro degli Esteri ...Meglio sarebbe stato (probabilmente anche per la sua carriera politica) se Matteoavesse ... Tutto questo resta ingiusto,e inaccettabile nei confronti di un essere umano che non solo non ...Matteodice che èche Joe Biden non abbia chiamato Giorgia Meloni nel giorno della ribellione di Prigozhin in Russia. Per questo la premier dovrebbe "farsi sentire e chiedere di essere coinvolta".

