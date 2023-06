Regionali | nel Molise vince nettamente la destra

... candidato di centrosinistra (o progressista) alle elezioniin Molise, dalla sua sede elettorale di Campobasso commenta il risultato ottenuto che lo vede perdenteconfronto con il ...Per quanto riguarda le elezioni2023 si è votato a inizio anno in Lombardia eLazio, mentre in Friuli - Venezia Giulia le urne si sono aperte a inizio aprile. La legge elettorale ...Non vedo grosse alternativecommentare questo voto che vede in modo chiaro una vittoria del ... dove si è votato per le elezioni. L'affluenza definitiva nelle 393 sezioni nei 136 comuni ...

Molise, regionali: Roberti (centrodestra) avanti su Gravina (M5s e Pd) secondo primi dati. Affluenza ... Il Sole 24 ORE

Il cosiddetto cruscotto del Viminale, ci informa che a giugno 2023 è ripreso a crescere (rispetto agli ultimi 2 anni) il numero degli arrivi in Italia dei migranti irregolari, tanto da aver superato g ...Da ex sindaco di Termoli e presidente della provincia ha sfidato l'ex sindaco del capoluogo, Campobasso: il profilo del novo governatore molisano ...