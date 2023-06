Regionali Molise | affluenza in calo | ha votato il 47 | 9%

(Di lunedì 26 giugno 2023)alle urne in forteindove hail 47,94 degli aventi diritto. Nel 2018 era stata del 52,17 per cento, ma in quella tornata elettorale i seggi rimasero aperti solo la ...

Affluenza alle urne in forte calo indove ha votato il 47,94 degli aventi diritto. Nel 2018 era stata del 52,17 per cento, ma in quella tornata elettorale i seggi rimasero aperti solo la domenica, questa volta invece si è votato ...Lo dice all'Adnkronos Francesco Roberti, candidato azzurro alla presidenza delcon il centrodestra , a pochi minuti dalla chiusura delle urne per le. 'Silvio Berlusconi mi ha ...I primi exit poll e l'affluenza definitiva Registra un netto calo l'affluenza, nonostante il voto si sia tenuto in due giorni a differenza della precedente tornata: gli ufficihanno ...

Molise, i risultati delle elezioni Regionali la Repubblica

Agenzia Roma, 25 giu. Affluenza sotto il 10% alle elezioni regionali del Molise. Alle 12 il dato, comunicato dalla regione è infatti del 9,72%. Urne aperte per il voto dalle ore 7, sono… Leggi ...Milano, 26 giu. (askanews) – Dopo la riapertura dei seggi stamani alle 7 per il secondo giorno di voto e la chiusura definitiva alle 15 l’affluenza alle elezioni regionali in Molise, secondo i dati ...