Regina Coeli | rissa tra detenuti | come è andata

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nel carcere dia Roma si è verificata una ìtradi diverse sezioni. Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) ha denunciato l’evento, chiarendo che i segni di tensione erano stati avvertiti il giorno precedente. Domenica mattina, nel corso della messa, idella Sezione III si sono ribellati e hanno attaccato quelli della Sezione VI con bastoni e spranghe. La situazione poteva trasformarsi in una tragedia, ma tramite l’intervento di un sovrintendente penitenziario, l’alta tensione è stata placata. Sia idella Sezione III che quelli della Sezione VI si sono feriti reciprocamente, utilizzando anche le sedie di legno della chiesa: nessun agente penitenziario è rimasto coinvolto o ferito L'articolo proviene da Italia Sera.

