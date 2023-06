Regina Coeli | rissa con spranghe tra più di cento detenuti

(Di lunedì 26 giugno 2023) – Solo tre agenti per affrontarli domenica – Roma – Domenica pomeriggio si è rischiato molto a, il carcere giudiziario della capitale. Più disi sono affrontati cone bastoni, causando contusi e feriti. Nessun ferito o contuso tra gli agenti, in tutto soltanto tre, presenti nella zona dove è avvenuta la. La notizia è stata diffusa dal Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che aveva notato già sabato una forte tensione tra idelle sezioni III e VI. Questa la versione degli incidenti data dal sindacato Sappe: “Idella III, tutti a torso nudo, non volevano rientrare nelle celle e solamente l’abilità persuasiva di un sovrintendente della polizia penitenziaria ha smorzato sul ...

Una grande rissa è scoppiata nel carcere di, a Roma: i detenuti di due sezioni si sono picchiati violentemente anche con le sedie di legno per la Messa domenicale. Diversi i feriti. Secondo la ricostruzione del Sappe, il sindacato ...19.33, mega rissa tra detenuti Una mega rissa è scoppiata nel carcere di, a Roma: i detenuti di due sezioni si sono picchiati violentemente anche con le sedie di legno per la Messa ...Circa 150 detenuti di due diversi padiglioni si sono fronteggiati con bastoni, spranghe e persino le sedie predisposte per la messa domenicale nel carcere romano didomenica 25 giugno. A tentare di fermare i rivoltosi si sono ritrovati tre poliziotti. "Poteva essere una carneficina", denuncia il sindacato Sappe. L'incidente è accaduto in mattinata, ...

Roma, maxi rissa a Regina Coeli: in 60 si picchiano a messa. Feriti anche tre poliziotti ilmessaggero.it

«A’nfame, te la sei cantata»: è il grido di battaglia con cui ieri mattina nel carcere romano di Regina Coeli, al momento di aprire i “cancelloni” ai detenuti ...Una "resa dei conti tra detenuti" ha portato oggi a "una mega rissa a Regina Coeli". Lo denuncia il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), ...