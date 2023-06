Recensione F1 23 | un nuovo sorprendente capitolo

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 26 giugno 2023) In questo articolo andremo a vedere ladi F1 2023 un titolo che ancora una volta ci ha sorpreso Alcune delle vecchie glorie si riconfermano in questodi F1 2023 ma non mancano le novità. Finalmente anche l’utilizzo del pad torna a non essere una tortura e una nuova gestione degli assetti migliora anche la fisica del gioco. Questo e molto altro nella nostradi F1 2023. La modalità Braking Point torna con una versione 2.0 e lo fa alla grandeF1 2023 Nel nuovissimpoF1 23, ritorna in primo piano Braking Point 2, la modalità narrativa che è stata introdotta in F1 2021 e che riprende esattamente da dove si era interrotta. Inoltre, per venire incontro a coloro che non hanno avuto l’opportunità di giocare alprecedente di F1 2021, ...