Real Madrid | UFFICIALE | rinnova Modric

Come sarà il mercato di Barcellona,e Siviglia Per il calcio spagnolo quella passata è stata senza dubbio una stagione di transizione, anche se il Siviglia nella finale di Budapest si è ...Ecco la lista dei giocatori che hanno effettuato , o che stanno per fare, il trasferimento in questi ultimi mesi nel campionato Arabo: - Karim Benzema ha lasciato ile si è trasferito all'...In attesa di ulteriori sviluppi restano alla finestra anche il Psg e il, con gli spagnoli alla ricerca di un sostituto di Benzema. - Advertisement -

Tutti pazzi per Guler. Milan, occhio: ora c'è anche il Real La Gazzetta dello Sport

La stella turca sta attirando rapidamente le attenzioni dei top club europei; la concorrenza rende difficile l’affare per i rossoneri. All’età di 18 anni Arda Guler ha già collezionato 51 presenze con ...Il Real Madrid sta affrontando la questione Mbappe' con molta filosofia. Piu' di quello che si vuole vedere. È vero che la situazione e' ...