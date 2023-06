Re Carlo ha affidato il diario segreto di Elisabetta II al «maggiordomo silenzioso» Paul Whybrew

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il prezioso documento - in cui The Queen avrebbe narrato fra l'altro gli incontri con Diana per discutere del divorzio da- ora è nelle mani del fidato ex, che dovrà stabilire quali pagine dovranno rimanere riservate e quali potranno essere rese pubbliche

Una fonte del palazzo reale ha dichiarato: 'Per questo compito, Reaveva bisogno di qualcuno ... Non c'è nessun altro a cui il Re avrebbeun lavoro così importante. Questa è la ricompensa ...Per finire, Il barbiere di Siviglia di Rossini,, come da tradizione in chiusura di ... Inoltre il cartellone evidenzia anche due appuntamenti con il Coro dell'OperaFelice diretto da ...... a cui hanno presto parte l'Assessore alla CulturaVerona, la dirigente del Settore ... quest'anno l'Arena San Biagio, il cui servizio è statodal Comune di Cesenaad Eliseo srl, farà ...

Re Carlo ha affidato il diario segreto di Elisabetta II al ... Vanity Fair Italia

Nostalgia canglia. E' andato in scena il 24 giugno il concerto dedicato alla Romagna che ha visto salire sul palco dell'Ariston Amadeus e Alessia Marcuzzi: in molti sono ...Paul Whybrew, conosciuto come «il maggiardomo silenzioso», è stato incaricato dal re Carlo in persona per selezionare e custodire le pagine del diario segreto ...