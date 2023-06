Rapina una donna e tenta la fuga | 50enne arrestato a Napoli

(Di lunedì 26 giugno 2023)unalaperimpropria, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale Stanotte gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Conte di Ruvo, hanno notato unachiedere aiuto mentre stavando di fermare un uomo a bordo di un motociclo. I poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di una borsa; in quel momento, laha raccontato che, mentre stava passeggiando con un’amica, l’uomo l’aveva avvicinata e, dopo aver parcheggiato lo scooter, l’aveva spintonata per poi sottrarle la borsa; inoltre, la stessa avevato ...

... che sono stato puntato nei giorni scorsi - conclude Michele - Quello di cui ho paura è che è successo in centro, in pieno pomeriggio, stavo tornando a casa dacommissione, non me lo aspettavo ...Le indagini sono iniziate dopo due tentativi diavvenuti il 29 novembre 2022. Due donne ... che uno sconosciuto dagli occhi azzurri, fingendosi tecnico comunale dell'acqua, aveva vaporizzato...Nel 2013 aveva scontato un'altra pena perpresso la Casa Circondariale di Trento. Nella giornata di oggi il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto l'ordine di ...

Assalto ariete da Far West a Cambiago: rapinatori danno fuoco a 14 ... IL GIORNO

«Sono ancora un po’ scosso ma poteva andare peggio», le prime parole in esclusiva al programma Mediaset di canale 5 “Morning News”, di Michele, il ragazzo ...PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, grazie alla tempestiva attività di polizia condotta in tempo reale rispetto alle ...