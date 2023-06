Ranking WTA 26 giugno | Swiatek resta la numero 1 | Cocciaretto la migliore delle italiane

(Di lunedì 26 giugno 2023) Poche novità per quanto riguarda la nuova top ten delWTA. Gli unici cambiamenti tra le big riguardano lo scambio di posizioni di Jessica Pegula e Caroline Garcia, con la statunitense che sale al quarto posto e la francese che scende al quinto, e l’entrata della ceca Barbora Krejcikova, che passa dalla 12ma alla 10ma posizione.no dunque invariate le prime tre posizioni, con la polacca Igache rimane al comando davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina. In casa Italia laElisabettain 41ma posizione. Subito dietro con gli stessi punti (1100) c’è sempre Jasmine Paolini in 42ma posizione, mentre passa dalla 48ma alla 67ma posizione Camila Giorgi. In 62ma e e 65ma posizione troviamo rispettivamente Martina Trevisan ...

Ilaggiornato a lunedì 26 giugno 2023. Poche novità in questa seconda settimana della stagione su erba. In top 10, spicca il sorpasso di Jessica Pegula ai danni di Caroline Garcia per la ...AtpManca sempre meno al torneo di Wimbledon e intanto continua la fase di preparazione con tornei di lusso o meno che si disputano sulla superficie meno utilizzata nell'anno solare. Con ...Tuttavia non è mai riuscita a sfondare nella disciplina, fermandosi al suo bestalla posizione numero 276 nel 2018. Nello stesso anno la splendida Monica Kilnarova ha preso parte alle ...

Ranking WTA: Cocciaretto (n.41) guida le azzurre, Swiatek sempre ... SuperTennis

Ancora una sconfitta sull’erba tedesca per Martina Trevisan, battuta in due set dalla veterana francese Nella prima giornata del torneo WTA 250 di Bad Homburg, Martina Trevisan è stata sconfitta 6-4 6 ...La campionessa ceca domina il primo set e poi contiene il ritorno di Vekic, superandola al tiebreak. 31° titolo in carriera ...