Ranking Atp | Djokovic cede il trono | vola Musetti

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ad una settimana esatta dall’inizio di Wimbledon sono terminati i due tornei di preparazione Atp 500 disputati in Germania e a Londra al Queen’s PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una settimana esatta all’inizio di Wimbledon. Lo slam più atteso e prestigioso dell’anno incomincerà infatti lunedì 3 luglio, mentre da oggi, lunedì 26 giugno, ci saranno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.