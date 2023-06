Ranking Atp | Alcaraz torna in vetta | Sinner sale in ottava posizione

(Di lunedì 26 giugno 2023) ROMA - Dopo il primo trionfo sull'erba in carriera al Queen's, Carlosto inalAtp . A Wimbledon ripartirà la sfida di Novak Djokovic , scivolato in seconda: il ...

ROMA - Dopo il primo trionfo sull'erba in carriera al Queen's, Carlos Alcaraz è tornato in vetta al. A Wimbledon ripartirà la sfida di Novak Djokovic , scivolato in seconda posizione: il serbo punta a diventare il primo giocatore nella storia, uomo o donna, a raggiungere le 400 ...In uno Slam che per tutti sarà solo fonte di punti aggiuntivi, considerando la posizione dell'... Nel percorso fatto l'anno scorso, Sinner ha affrontato gli attuali numero uno e due del: ...... Cobolli, Maestrelli e Nardi andrebbero a fare compagnia nel tabellone principale dello Slam londinese a Musetti, che questa settimana festeggia il bestin carriera a livello(n.15) ...

Tennis, Lorenzo Musetti ottiene un altro nuovo best ranking: come è cambiata la sua classifica OA Sport

Il pisano si issa in un colpo solo al 14° posto della classifica mondiale under 21 ROMA (ITALPRESS) - Non è riuscito a sollevare il suo ...Daniil Medvedev sul podio, per quanto riguarda gli italiani Jannik Sinner torna all'ottavo posto dietro a Rublev, eguagliando il career high stabilito due mesi fa, mentre è best ranking anche per ...