Ranking ATP 26 giugno | Alcaraz torna n 1 | Sinner guadagna una posizione

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Importanti novità con l’aggiornamento delATP di questa settimana. La più importante è sicuramente quella relativa a Carlos, visto che lo spagnoloa essere il numero uno al mondo grazie al trionfo al torneo del Queen’s. Scala dunque in secondail serbo Novak Djokovic (Nole non gioca una partita ufficiale dalla vittoria al Roland Garros dell’11), mentre restano invariate le posizioni dalla terza alla settima. All’ottavo posto ci sale invece Jannik, che nonostante il ritiro ai quarti dell’ATP di Halle scavalca dunque lo statunitense Taylor Fritz, nono. Rimane in top ten anche l’americano Frances Tiafoe, decimo. In casa Italia fa registrare un +1 anche Lorenzo Musetti, che passa dunque dalla 16ma alla 15mae ottiene ...