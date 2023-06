(Di lunedì 26 giugno 2023)alneo-promosso in Serie A dei calciatori che ha già allenato alla Sampdoria.l'attaccante Gabbiadini...

1 Si accende il calciomercato. La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà possibile depositare i contratti in Lega. Non è stata ancora stabilita la data di ...... conche viene chiamato da Gigi a supportare la squadra e l'Isola e riesce a riportare la ... il cast del film di Riccardo Milani stasera su Sky C'è una canzone di Piero Marras che si...Trattenete il respiro: "La vita di Partenope, che sicome la sua città, ma non è né una ... Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa, ...

Ranieri chiama Jankto al Cagliari dopo il coming out Calciomercato.com

Partiranno a fine giugno le riprese del nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Le riprese si svolgeranno tra Napoli e Capri. Nel cast, in ordine alfabetico, Celeste Dalla Porta, Silvia ...L’allenatore in seconda dei rossoblù racconta a Cronache di Spogliatoio l’ultima cavalcata con Sir Claudio “Per lui venire a Cagliari era una grande responsabilità. Non voleva dare un dispiacere a una ...