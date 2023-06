Questa foto di Luigi Di Maio con un velo in testa è falsa

Leggi su facta.news

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il 24 giugno 2023 su Twitter è stata pubblicata unadiDi, ex ministro degli Esteri italiano e attuale inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico, mentre, stringe la mano di una donna a favore digrafi. Entrambi indossano un hijab, termine utilizzato per indicare ilche alcune donne musulmane portano per coprire il capo. L’autore del tweet ha pubblicato un commento che recita: «Non credo che potrò smettere di ridere». Si tratta di un’immagine modificata, diffusa fuori dal suo contesto originario e che ha finito per veicolare una notizia. Nello scatto originale, pubblicato il 21 giugno 2023 dallo stesso profilo Twitter ufficiale diDi, l’ex esponente politico del Movimento 5 stelle, non ...