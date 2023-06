Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 26 giugno 2023

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 giugno 2023) Questa sera, lunedì 26, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 26, di? Di seguito tutte leIn aggiornamento… Dove vedere il programma in tv e streaming Dove vederein diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 26 ...