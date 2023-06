Quante calorie assumi? L’intelligenza artificiale con SnapCalorie misura piatto e porzione

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Basta una foto e l'intelligenzati dicestai assumendo. Un'app per calcolare ledel cibo non è una novità. Se però il calcolo avviene sulla base della foto di un, con suggerimenti sulla dimensione della, il discorso può cambiare. E' l'obiettivo di Snap, l'app che sfrutta l'intelligenza, come spiega TechCrunch, e che nelle ultime settimane ha raccolto finanziamenti per circa 2 milioni di dollari. Il progetto nasce da un'idea di Wade Norris, una delle 'menti' alla base di Google Lens. "Gli esseri umani sono terribili quando devono valutare le dimensione di unadi cibo. Snapmigliora la situazione utilizzando in modo ...

Il cibo non è più visto come semplice mezzo per trasportare, ma come strumento in grado di ... A questo proposito, sapetepersone ne sono in carenza cronica, senza sospettarlo Certo! Il ...ha un gelato artigianale La tabella con i vari gusti e. Bene, per molti buongustai come voi e come noi, questo sogno potrebbe finalmente diventare realtà. Infatti, esistono ...Per conoscere il proprio fabbisogno calorico e capirebisognerebbe "tagliare" per raggiungere il proprio obiettivo è possibile recarsi da un'esperto della nutrizione, come un dietologo ...

Quante calorie assumi L'intelligenza artificiale con SnapCalorie ... Adnkronos

(Adnkronos) - Basta una foto e l'intelligenza artificiale ti dice quante calorie stai assumendo. Un'app per calcolare le calorie del cibo non è una novità. Se però il calcolo avviene sulla base della ...Concentrare il maggior numero di calorie ingerite al mattino o nelle prime ore della giornata è per molti esperti la scelta migliore per dimagrire. A confermarlo è un nuovo studio presentato al ...