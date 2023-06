Quanta Juve nella Samp del futuro | ds Tognozzi | Paratici consigliere ombra e Legrottaglie dg?

(Di lunedì 26 giugno 2023) In casadoria tiene banco la questione allenatore, ma il capitolo del nuovo direttore sportivo è altrettanto importante. A Genova...

voglia ha di tornare in Italia Tantissima. Quanto lo lusinga l'interesse della Juventus ... partirà Resterà Nel primo caso, è del tutto probabile che allainteressi dare il là a un'asta ...La Roma deve fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per il bilancioQueste vanno beneipocrisia che c'e' nel calcio. Dovete fallire #serieA Mikele (@mikelelomb) June 18, 2023...... è considerato troppo alto dagli Spurs che da tempo stanno cercando uno sconto sulla cifra, con lache, al contrario, non vuole concederlo perché il bilancio ha bisogno dipiù liquidità ...

Sampdoria, quanta Juve: come ds avanza Tognozzi. Paratici ... Calciomercato.com

L'olimpionico della 4x100: 'Sono gobbissimo, non mi sembrava una polemica da fare' ROMA (ITALPRESS) - 'Il coro anti-Juve L'ho sentito e l'ho ...Il velocista, grandissimo tifoso della Vecchia Singora, commenta quanto accaduto durante la premiazione agli Europei a squadre di atletica: ecco le sue parole ...