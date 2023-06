Quando e dove va in ritiro l’Inter? Calendario | date e località | i piani dei nerazzurri

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023)sta iniziando a fissare i paletti per la prossima stagione. Dopo una finale di Champions League persa ed un altro piazzamento fra le prime quattro, ivogliono provare a cucirsi sul petto quello scudetto che manca ormai da due stagioni, dalla gestione di Antonio Conte. La stagione nerazzurra 2023/2024 inizierà il prossimo 13 luglio, com il raduno ad Appiano Gentile. Lì il gruppo tornerà in campo dopo un meritato periodo di riposo e si rimarrà nel comune in provincia di Como fino al 23 di luglio: dieci giorni dunque per poter cominciare la preparazione. In quella giornataprenderà il volo verso il Giappone, sede della prossima tournée estiva: la squadra di Simone Inzaghi affronterà il 27 luglio l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka, mentre il primo di agosto sfiderà il Paris ...