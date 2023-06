Quando e dove va in ritiro il Milan? Calendario | date e località | i piani dei rossoneri

(Di lunedì 26 giugno 2023) Scatterà il prossimo 10 luglio la prossima stagione del. È questa la data in cui i primi giocatori si raduneranno agli ordini di Stefano Pioli per preparare il 2023/24. L’appuntamento, come di consueto, è aello, centro di allenamento rossonerola squadra lavorerà nella prima parte del precampionato. Il, infatti, parteciperà ad una tournée negli Stati Uniti, con partenza fissata al 20 luglio. La squadra allenata da Pioli prenderà parte al Soccer Champions Tour 2023, che vede coinvolti anche altri top club europei come Arsenal, Barcelona, Juventus, Manchester United e Real Madrid. Tre le gare che vedranno in campo il, di cui le prime due a Los Angeles e la terza a Las Vegas. Domenica 23 luglio, iaffronteranno il Real Madrid al Rose Bowl che ha ...

Quando e dove va in ritiro la Juventus Calendario, date e località: i piani dei bianconeri OA Sport

Si aprirà nella giornata di lunedì 10 luglio la stagione 2023-2024 per quel che riguarda la Juventus. I bianconeri, infatti, daranno il via al proprio raduno proprio in quella data per alzare il sipar ...