Qualificazioni Wimbledon 2023 | avanzano in sei | Arnaldi | Bellucci | Gaio | Gigante | Nardi e Zeppieri al secondo turno

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sui campi in erba di Roehampton sono partite questa mattina lemaschili dell’edizionedi, terzo slam stagionale. Ben sedici gli azzurri ai nastri di partenza e alla ricerca di un posto nel main draw dei Championships, ma solamente in sei sono riusciti a superare il primo ostacolo. Il primo è stato Matteo, che ha fatto il suo esordio assoluto nello slam londinese, superando con il punteggio di 6-3 7-6(6) la wild card di casa Harry Wendelken. L’altro successo è targato Luca, che ha provato a preparare al meglio il torneo grazie ad un paio di settimane di allenamenti sull’erba. Il marchigiano ha superato con lo score di 6-2 4-6 6-4 lo slovacco Kovalik, dimostrando molto coraggio e cinismo nel terzo parziale, in cui ha annullato ben sei palle break al suo ...

Wimbledon qualificazioni maschili: subito in campo tutti i 16 italiani. Da Cobolli a Zeppieri, con Arnaldi primo favorito

