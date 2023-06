Quale sarà il destino di Prigozhin dopo la ribellione?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nessuna notizia si ha di lui, tranne che sia stato “esiliato” in Bielorussia Sono ancora avvolti dal mistero i dettagli legati alla decisione didi fermare la sua marcia su Mosca. La motivazione ufficiale parla dell’intenzione di non provocare uno spargimento di sangue nella capitale, ma tutto quello che ha portato il capo della Wagner ad un passo dall’innescare la guerra civile non è per nulla chiaro. Sappiamo che a mediare in questa delicata vicenda è stato il presidente della Bielorussia Lukashenko e che proprio in questo paesesi è ritirato in quello che sembra essere un esilio. Tuttavia, dall’ultimo audio, proprio quello in cui annunciava il dietro-front, dinon hanno più notizie e non è nemmeno chiaro selibero di spostarsi o se è in stato di arresto....