Quale futuro per l’Ospedale San Giuliano di Giugliano? Mercoledì convegno dell’Udc

(Di lunedì 26 giugno 2023) “perSandi?” E’ questo il tema delorganizzato dalla sezione locale, in programma28 giugno alle ore 19 nel suggestivo salone delle feste di Palazzo Palumbo. Il bacino demografico di riferimento delSan– considerando i residenti della provincia nord di Napoli – è di poco meno di 500mila persone. L’attuale ubicazione, per la eccessiva conurbazione dell’area ove è inserito il complesso ospedaliero costituisce un grave elemento di criticità Per questo e tanti altri elementi – come l’inattuabilità di interventi di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti ovvero di ampliamento e di ammodernamento che risulterebbero ...

Sono giorni decisivi per ildi Romelu Lukaku. L'attaccante belga è al centro delle notizie di calciomercato, in attesa di capiresarà la sua prossima destinazione. Lukaku è reduce dalla stagione in prestito all'...... dicendogli che per lei si è trattato solo di un passatempo estivo, senza. Milo impara così ...primi calci al pallone per proseguire in quella che diventerà la sua regione d'elezione dalla...Ciò ha portato ad un isolamento fisico e sociale ilha influito indubbiamente sul benessere ...più abili nell'utilizzare gli strumenti digitali e che sono più propensi ad utilizzarli in...

Fiorentina, quale futuro per Amrabat Pronta l'offerta dell'Atletico Madrid Fantacalcio ®

La conferenza verterà sugli insegnamenti tratti sinora dalla guerra in Ucraina, sullo sviluppo delle forze armate degli Stati membri della NATO e sulle esigenze che si porranno in futuro alle forze ..."Siamo contenti, il nostro urlo di richiesta di giustizia è stato accolto e siamo fiduciosi per il futuro dell'inchiesta perché ci sono gli elementi per un processo: le foto di Enrico parlano da solo, ...