Quale futuro per il San Giuliano di Giugliano | il tema di un convegno

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Uncon al centro ildell’Ospedale Sandi. Se ne discuterà a Palazzo Palumbo il 28 giugno alle 19per l’Ospedale Sandi?” È questo ildelorganizzato dalla sezione locale dell’UDC, in programma mercoledì 28 giugno alle ore 19 nel suggestivo salone delle feste di Palazzo Palumbo. Il bacino demografico di riferimento dell’ospedale San– considerando i residenti della provincia nord di Napoli – è di poco meno di 500mila persone. L’attuale ubicazione, per la eccessiva conurbazione dell’area ove è inserito il complesso ospedaliero costituisce un grave elemento di criticità Per questo e tanti altri elementi – ...