"Qualcuno vuole fare qualcosa". La rabbia di Giulia Salemi contro Sala

... ha deciso di r accontare la sua storia attraverso il libro intitolato 'Un ragazzo rom si... Anche seche ha sempre creduto in lui , fregandosene dei pregiudizi, c'è, ed è Francesca che, ...fare qualcosa o andiamo avanti così'. Così Giulia Salemi ha commentato l'aggressione avvenuta a Milano negli scorsi giorni, taggando il sindaco della città lombarda Giuseppe Sala.... bene le scuse e le precisazioni del Cai, su certi temi cimaggiore prudenza " dichiara l'... Per quanto mi riguarda le croci sulle cime stanno bene dove sono e sene vorrà mettere altre ...

Giulia Salemi, appello al sindaco Sala sull'aggressione a Milano: «Qualcuno vuole fare qualcosa» leggo.it

Ennesima aggressione da parte di extracomunitari ai danni di un cittadino a Milano: Giulia Salemi, amica della vittima chiede conto al sindaco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del ...