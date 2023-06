Pyongyang | ' Usa e Corea del Sud spingono per la guerra nucleare'

...ha paragonato le tensioni militari nella regione alla notte prima dello scoppio della Guerra di Corea del 1950 - 53, criticando glie la Corea del Sud per il loro " delirante confronto ......ha paragonato le tensioni militari nella regione alla notte prima dello scoppio della Guerra di Corea del 1950 - 53, criticando glie la Corea del Sud per il loro "delirante confronto ...L'avvertimento arriva dall'Istituto per gli studi americani del ministero degli Esteri di: 'Le mosse bellicose degli Stati Uniti hanno alimentato le tensioni militari nella penisola coreana ...

Pyongyang accusa: "Stati Uniti e Corea del Sud spingono l'area sull'orlo di una guerra nucleare" RaiNews

La Corea del Nord accusa Seul e Stati Uniti di aumentare le provocazioni al superamento di quel confine che finora ha scongiurato una guerra mondiale di carattere nucleare ...