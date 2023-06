Putin riappare in video | rispunta anche Shoigu tra i soldati russi L’Ucraina avanza nel Donetsk

(Di lunedì 26 giugno 2023) Vladimirinper la prima volta dopo il tentato golpe di Wagner sabato scorso. Le agenzie russe hanno dato notizia del suo discorso in collegamento con l’XI International Youth Industrial Forum “Ingegneri del futuro – 2023”, durante il quale ha affermato che “lo sviluppo e la modernizzazione dell’industria sono la nostra priorità assoluta”. “Pertanto – ha affermato il presidente russo – continueremo a stimolare l’introduzione delle ultime tecnologie, soluzioni digitali, standard ambientaliti, insieme alle imprese, alle regioni, alla scienza, per aggiornare i programmi per l’istruzione professionale, la formazione e la riqualificazione del personale,per le industrie di base come l’ingegneria meccanica, la costruzione navale e aeronautica, la costruzione di macchine ...

«Lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria è la nostra priorità assoluta», dichiara Putin ai partecipanti dell'XI International Youth Industrial Forum. Il presidente russo ha parlato con il pres ...