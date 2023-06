Putin può colpire Wagner tramite gli Emirati | ma senza Prigozhin esce dall' Africa

(Di lunedì 26 giugno 2023) Le ripercussioni di una frattura fra Mosca e il gruppo mercenario riguarderebbero Libia, Mali, Repubblica centrna, Sudan e anche Siria. La lezione da trarre da questo teatrino russo è che il presidente russo non è incline all'escalation come le sue dichiarazioni lasciavano intendere

nonperdonarlo per quello che gli ha fatto". Il boss della Wagner, osserva l'ex premier russo, "ha distrutto la stabilità die ora la sua stessa vita è un punto interrogativo..." "C'è ...In Italia, infatti, la lista dei beni congelati non è pubblica è nonessere visionabile neanche ... Gran parte di loro sono amici di Vladimir. I beni congelati agli amici diTra gli ......fantasma che aleggia sopra i cieli del Vecchio Continente da quando Vladimir, più di sedici mesi fa, ha deciso di dare il via alla sua "operazione speciale" invadendo l'Ucraina. Una domanda...