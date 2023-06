Putin | prima apparizione dopo ammutinamento Wagner Il VIDEO in cui il presidente saluta gli ospiti al forum industriale | nessun riferimento a Prigozhin

... avvenutodell'ammutinamento di Wagner. Lo riporta il Guardian, ma non ci sono altre conferme. "Il mostro creato da Vladimircon la guerra in Ucraina sta agendo contro il suo creatore" . ......di registrazione del video non è ancora chiara (esso potrebbe infatti essere stato registrato... gli analisti di tutto il mondo si chiedono se la prossima mossa di Vladimirriguarderà il ...... poi si è mossa con uomini e mezzi verso Moscache l'accordo con il Cremlino, mediato da ... Sostegno a(per ora), la nota gelida di Pechino

Vladimir Putin appare in video per la prima volta dopo la ribellione della Wagner RaiNews

Putin appare in video, prima volta da ribellione Il presidente russo Vladimir Putin è apparso in un video del Cremlino, per la prima volta dalla fallita ribellione dei mercenari Wagner. Pechino, ...(Adnkronos) - Il presunto 'golpe' del gruppo Wagner, con lo stop arrivato dal leader Yevgeny Prigozhin a soli 200 chilometri da Mosca, "sarebbe andato incontro ad una probabile sconfitta in ogni tenta ...