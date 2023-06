Putin parla alla nazione | Wagner patrioti Russia salvata dalla distruzione

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il presidente russo ha spiegato in un discorso televisivo che ci saranno conseguenze per chi ha organizzato la rivolta del 24 giugno. E tende la mano ai miliziani: "Scegliete cosa fare"

...40 Lavrov: "Gli Usa assicurano di non essere coinvolti nel tentato golpe" 15:31 Prigozhin sarebbe stato avvistato in un hotel di Minsk 13:06al telefono con il leader iraniano Raisi 13:04 ..."Tutti i tentativi di creare disordine interno andranno a fallire". Lo ha detto il presidente russo Vladimirnel suo intervento in tv. Contemporaneamente al discorso di Vladimir, anche il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko parlerà stasera alla nazione. Lo riferiscono media bielorussi.La7.it - Vladimirriappare in video per la prima volta dopo la rivolta della brigata Wagner. Stasera parlerà di nuovo alla nazione. Atteso nelle stesse ore anche un discorso del presidente ...

Putin parla alla nazione ed evoca la guerra civile. “Prigozhin ha tradito la Russia per ambizione” Il Fatto Quotidiano

Il presidente russo torna a parlare dopo il fallito golpe della compagnia Wagner. "Ci è voluto del tempo, anche per dare a coloro che hanno commesso un errore la possibilità di cambiare idea" AGI - Vl ...Il presidente russo 'farà una serie di dichiarazioni importanti questa sera', ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il leader dei miliziani resta sotto inchiesta. Avvistato a Minsk. Putin ...