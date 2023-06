Putin lancia l' ultimatum alla Wagner | o con noi o in esilio

(Di lunedì 26 giugno 2023) In un discorso lampo lo Zar prova a recuperare terreno dopo il quasi golpe di Prigozhin. Si mostra dal Cremlino e parlaRussia. Al gruppo di mercenari offerte tre possibilità: arruolarsi nell'esercito, tornare dalle loro famiglie o andare in Bielorussia. "A Kiev hanno fatto male i loro calcoli, la rivolta sarebbe stata soffocata"

In un discorso lampo lo Zar prova a recuperare terreno dopo il quasi golpe di Prigozhin. Si mostra dal Cremlino e parla alla Russia. Al gruppo di mercenari ...Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, ha tenuto un discorso alla Nazione, in contemporanea con quello di Aleksander Lukashenko, presidente della Bielorussia. A proposito della marcia su ...