Putin introvabile | si ipotizza la fuga all' estero Pechino al fianco di Mosca

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il giorno dopo la "ribellione", poi rientrata, da parte del gruppo Wagner, la situazione in Russia è di calma apparente. Le truppe di Yevgeny Prigozhin, come promesso, lasciano la città di Rostov, tra gli applausi di molte persone, e così Voronezh e la regione di Lipetsk, allontanandosi da. Nella capitale russa, però, restano ancora in vigore le norme antiterrorismo e il «giorno non lavorativo» annunciato per oggi dal sindaco Sergei Sobyanin. Anche nelle cancellerie di tutto il mondo le reazioni pubbliche restano piuttosto caute. Il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, sottolinea come i fatti di sabato abbiano dimostrato che all'interno del sistema di potere russo ci sono «vere crepe», ma non si spinge oltre, perché «il film è ancora in corso e non abbiamo visto l'ultimo atto». I ministri degli Esteri dell'Ue ne discuteranno domani al Consiglio in ...