Putin indebolito dal tentato golpe di Prigozhin | ne siamo proprio sicuri?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) di Andrea Vivalda In queste ore una pletora di commentatori, analisti, politologi ed illustri professori si è affrettata a concludere in debordanti dirette tv e kilometrici editoriali stampati cheuscirebbe fortementea seguito dei fatti relativi alin Russia. Ad eccezione dell’opinione opposta dei pochi (forse troppo pochi, visto che sarebbe materia loro) generali militari intervistati, il pensiero dominante ha in blocco convenuto sull’idea deled umiliato”. Analizzando però i messaggi mediatici lanciati nelle 24 ore di sventato, non quelli parlati o scritti, ma quelli derivabili direttamente dall’evidenza dell’evoluzione dei fatti, la situazione appare assai diversa. Io vedo almeno cinque messaggi mediatici ...