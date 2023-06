Putin in Tv | «Volevano dividere la Russia | non ci sono riusciti»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Vladimirha rotto il silenzio due giorni dopo la Marcia su Mosca delle milizie del Gruppo Wagner, "La rivolta sarebbe stata soffocata comunque, ma ho dato ordine di evitare spargimenti di sangue", ha detto il presidente russo rivolgendosi alla nazione in tv dopo l'ammutinamento dei miliziani della Wagner guidati da Prigozhin terminato con la mediazione del leader bielorusso Lukashanko, che il capo del Cremlino è tornato a ringraziare."I neonazisti ucraini - ha proseguitoproprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri servizi speciali,a conservare la loro fedeltà al loro Paese, hanno salvato ladalla distruzione" "Sappiamo e ...

Il presidente russo è ricomparso 48 ore dopo il tentato colpo di Stato con un video messaggio alla nazione. «La rivolta sarebbe stata soffocata comunque» ...A sfidare Putin è stato il capo del gruppo di mercenari russi. La sua marcia si è fermata a 200 km da Mosca, "per evitare un bagno di sangue russo". Il Cremlino ha fatto sapere che il capo della compa ...