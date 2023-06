Putin in diretta tv | ' Non sono riusciti a spaccare il Paese'

Indal Cremlino, il presidente russo, Vladimirfa il punto sulla crisi russa dopo il tento golpe del capo della Wagner, Prigozhin . " Falliranno tutti i tentativi di creare disordine ...... che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue - ha detto Vladimirnel suo discorso intv - . Invece tutti i nostri militari, i ...Lo ha detto il presidente russo in un intervento televisivo. Prigozhin in un adio: 'Non volevo fare un golpe ma salvare Wagner'. Il capo dei mercenari sarebbe stato visto al Green City Hotel di Minsk. ...

In diretta dal Cremlino, il presidente russo, Vladimir Putin fa il punto sulla crisi russa dopo il tento golpe del capo della Wagner, Prigozhin. "Falliranno tutti i tentativi di creare disordine inter ...Dice che non fu golpe, ma protesta per sopravvivere. Ribadisce lealtà a Putin, ma non parla del destino del suo gruppo. Voci di insediamento in Bielorussia.