Putin, futuro in bilico dopo il tentato golpe di Prigozhin. «Immagine danneggiata, pagherà la sua debolezza»

Putin non crollerà subito, ci vorrà del tempo, ma intanto ha dimostrato di non essere inattaccabile. Lo ha sfidato Prigozhin, anche se il fondatore e capo dei mercenari Wagner ...Il “day after” di Vladimir Putin è quello di un orso ferito che per la prima volta deve fare i conti con una sfida, neutralizzata solo in extremis, alla propria autorità ...