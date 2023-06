Putin | discorso alla Russia | ‘grazia’ la Wagner e non nomina Prigozhin

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – "La rivolta armata sarebbe stata soppressa in ogni caso". E' un passaggio delche Vladimir, presidente della, rivolgenazione a 48 ore dconclusione della rivolta della. I mercenari di Evghenysi sono fermati sabato a 200 km da Mosca prima di tornare nelle proprie basi. Il leader dell'organizzazione, segnalato in Bielodai media, non viene maito dache però usa parole durissime verso gli organizzatori della rivolta: "Saranno portati davantigiustizia" per "attività criminale che ha mirato a indebolire il paese"., nel suodi 5 minuti, ringrazia i combattenti della ...