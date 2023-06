(Di lunedì 26 giugno 2023) "Lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria è la nostra priorità assoluta". Con queste parole offerte in unmessaggio ai partecipanti dell'XI International Youth Industrial Forum "Ingegneri del futuro - 2023", il primo atto concreto, la prima apparizione dopo il tentato golpe di due giorni fa. Non si sa se il messaggio sia stato registrato nei giorni precedenti o fosse proprio di oggi.

26 giu 09:54 Stoltenberg (Nato): "Quanto accaduto mostra l'errore strategico di" 'Stiamo monitorando la situazione in Russia, quanto è accaduto è un fatto interno e mostra l'enorme errore ...... ad ogni modo ben più ridotta dell'annunciata crisi di stato e della fuga dello Zarda Mosca, ... ma del Pravy Sektor, partito neonazista rappresentato anche dal noto tridente chepoi su ...Vedi Anche Shoigu visita le truppe in Ucraina ein tv. È la prima volta dalla ribellione del gruppo Wagner, poi rientrata In un difficilmente credibile appello,invita i mercenari a un ...

Putin compare in un video, ma non parla della Wagner e di quanto accaduto Panorama

Anche il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è riapparso pubblicamente dopo l'ammutinamento, facendo visita alle truppe in Ucraina, ma è mistero sulle immagini. Riappare anche Vladimir Putin dop ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...