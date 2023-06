Pu+Ra HPE | il test drive su strada del concept che segna il Rinascimento di Lancia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilcompie un altro passo in avanti.HPE, la prima vettura della nuova era, è stata presentata nelle scorse settimane, svelando il suo Dna da verasia all’esterno che all’interno. In essa si ritrovano tutti gli stilemi che hanno reso il marchio famoso in...

La nuova concept car elettrica Lanciaè stata protagonista di un test drive inedito. Al volante del prototipo perfettamente funzionante, manifesto di design per il brand italiano e fotografia del nuovo corso stilistico del ...Lancia ha rilasciato un filmato dellaConcept guidata dal suo CEO, Luca Napolitano . Il veicolo che funge da manifesto per il marchio - e che ispirerà le forme delle future Ypsilon, Aurelia e Delta - intraprenderà presto un tour ...Come abbiamo avuto occasione di raccontare nei precedenti articoli, larappresenta un'importante rivoluzione stilistica per il marchio Lancia , anticipando una nuova serie di modelli emozionanti . La concept car non solo si distingue per il suo design ...

Lancia Pu+Ra HPE su strada, inzia il rinascimento del brand - Prove e Novità Agenzia ANSA

Si dice che il colosso cinese OPPO sia al lavoro sul lancio del futuro flip dell'azienda, ovvero Find N3 Flip. Gli ultimi render apparsi su internet mostrano lo smartphone pieghevole con tre sensori, ...Cerchi un aspirapolvere robot con alcune funzioni da top di gamma privo della funzione di lavaggio Ecco l'offerta che fa per te, con un LEFANT che oggi costa pochissimo grazie a un consistente taglio ...