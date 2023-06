Può esistere il vino senza l’alcol?

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’etanolo (o alcol etilico) è un alcol a catena alchilica lineare, la cui formula di struttura condensata è CH3CH2OH. È anche chiamato semplicemente alcol, essendo alla base di tutte le bevande alcoliche. In chimica, si può trovare anche abbreviato con la sigla EtOH. E fin qui, parliamo di scienza. Ma se il discorso si trasferisse su un altro piano, più filosofico? Parlando con qualche collega, è sorta una domanda su cui sto ragionando da tempo: ilsarebbe così interessante se non fosse alcolico?Se in un mondo parallelo potessimo produrrecon la stessa ampiezza di gusti e specificità attuali e con tutte le caratteristiche di adesso, se non contenesse alcol sarebbe lo stesso così interessante? È una domanda puramente teorica, ovviamente, ma su cui ha senso interrogarsi. E la risposta non è affatto banale. Ilha ...