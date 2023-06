Pubblica amministrazione | nel 2022 minacce a 326 amministratori | dato più basso da 10 anni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Calo del numero di Comuni interessati Contestualmente, si registra un calo anche del numero dei Comuni interessati ( - 14%, da 265 a 227) e delle Province coinvolte (77 nel, il 12% in meno). Per ...

E mentre da Fratelli d'Italia si sono accodati in molti, chiedendo le dimissioni di chi " ha avuto questa pensata ", anche il ministro dellaPaolo Zangrillo di Forza Italia ...Calo del numero di Comuni interessati Contestualmente, si registra un calo anche del numero dei Comuni interessati ( - 14%, da 265 a 227) e delle Province coinvolte (77 nel 2022, il 12% in meno). Per ...... di minaccia e violenza contro sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali, dipendenti della. Due casi su tre si sono verificati al Sud e ...

Pubblica Amministrazione, no della Corte Costituzionale al differimento delle liquidazioni la Repubblica

Negli ultimi 17 mesi, nelle Marche, la Guardia di finanza ha individuato 386 evasori totali, cioè attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco tra cui alcuni che operavan ...Arezzo, 23 giugno 2023 – Nel comando Provinciale, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia di Arezzo, del Comandante Provinciale, Col. Adriano LOVITO, e di una rappresentanza ...