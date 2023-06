Psoriasi pustolosa generalizzata | la campagna contro il dolore fisico e la solitudine

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 giugno 2023) Come spesso accade in medicina, dietro ad un termine che definisce una specifica patologia si nascondono diverse condizioni, sia per caratteristiche cliniche che per gravità e possibilità di trattamento. Così, quando si parla di, non ci si deve fermare alla classica forma che si manifesta nel modo che tutti conosciamo. Cos’è laCi sono anche varianti dellache implicano una condizione psicologica, fisica ed emotiva ben diversa per chi ne soffre. È il caso della(spesso definita con la sigla GPP – Generalized Pustulosiss). Si tratta di una malattia rara che va conosciuta meglio. E per questo occorre che fare luce sul quadro patologico che pur se compreso nel portale delle ...